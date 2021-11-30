В NASA заявили, что риск попадания обломков спутника в астронавтов в космосе минимален

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Опасность попадания обломков спутника, сбитого в ходе испытания Россией противоспутниковой ракеты, в астронавтов минимальна, сообщила в ходе брифинга заместитель руководителя программы NASA на МКС Дэна Вайгл.

"С момента инцидента обломки рассредоточились сильнее, и их количество в космической среде несколько увеличилось, появилось в два раза больше тех, что могут угрожать МКС, чем было до инцидента (...) Риск для скафандров EMU увеличился намного меньше, только на 7%", - заявила Вайгл на брифинге перед выходом американских астронавтов в открытый космос.

По её словам, увеличение риска на 7% входит в пределы нормы и не сильно превышает уровень опасности по сравнению с другими выходами в открытый космос в прошлом. Вайгл также отметила, что управление обнаружило 1700 новых более крупных обломков, которые в данный момент отслеживаются. По её словам, NASA потребуется несколько месяцев, чтобы каталогизировать все обломки и начать процесс оценки их перемещений и того, как близко они могут пролететь рядом с МКС. Она подчеркнула, что команда специалистов провела ряд тестов и моделирований ситуации, чтобы оценить обстановку перед внекорабельной активностью экипажа, после чего было принято решение отказаться от ряда задач, чтобы уберечь астронавтов от дополнительных рисков, так как многие обломки слишком малы, чтобы их отслеживать.

"Мы много обсуждали, какие задачи мы будем и хотим сделать. У нас были некоторые дополнительные задачи, которые мы хотели сделать, но мы от них отказались", - сказала Вайгл.

В свою очередь, представитель NASA Арс Томасон сообщил, что среди задач, которые пришлось отменить - прокладка Ethernet-кабеля к камере, установленной на верху модуля для создания точки раздачи wi-fi, а также выкручивание болтов на запасном резервуаре с азотом.

Ранее NASA сообщило, что астронавты Томас Маршберн и Кайла Бэррон выйдут в открытый космос из Международной космической станции (МКС) во вторник, 30 ноября для замены неработающей антенны на одной из конструкций станции. По плану, выход в открытый космос продлится около шести с половиной часов, в период которых астронавты будут работать у ферменной конструкции P1, где установлена антенна. Ассистировать им будет астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер, который будет управлять роботизированным манипулятором Canadarm-2 изнутри станции.

24 ноября администратор NASA Билл Нельсон сообщил, что испытание противоспутникового оружия, проведенное российскими военными 15 ноября, не скажется на сотрудничестве NASA и "Роскосмоса" на МКС. Ранее Рогозин сообщал, что его встреча с Нельсоном может состояться до конца года, если позволит эпидемиологическая ситуация.

Ранее сообщалось, что 15 ноября астронавтам и космонавтам пришлось запереться на космических кораблях, пристыкованных к МКС, на два часа, чтобы избежать столкновения с обломками советской спутника "Космос-1408". Отмечалось, что "облако обломков" пролетало в непосредственной близости МКС каждые 90 минут.

16 ноября российские военные подтвердили поражение на орбите советского спутника "Целина-Д". "Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.