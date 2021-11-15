Космический мусор больше не представляет угрозы для МКС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Международной космической станции (МКС) больше не грозит столкновение с космическим мусором, который сближался со станцией дважды утром понедельника, сообщили в "Роскосмосе".

"Экипаж Международной космической станции штатно выполняет работы согласно программе полёта. Орбита объекта, из-за которого экипаж сегодня был вынужден согласно штатным процедурам перейти в космические корабли, отдалилась от орбиты МКС, станция находится в зелёной зоне", - говорится в сообщении.

В понедельник экипаж МКС укрылся в кораблях "Союз" и Crew Dragon из-за угрозы столкновения с космическим мусором. Ранее в "Роскосмосе" со ссылкой на данные американского ЦУПа сообщили, что МКС в ближайшее время "войдет в коридор возможного сближения с объектом космического мусора".

При этом в NASA отметили, что риск столкновения "очень мал". "Согласно бортовым инструкциям, в случае сближения МКС с потенциально опасным объектом экипаж в момент сближения должен находиться в корабле", - добавили в госкорпорации.

Как сообщал экипаж МКС, никаких признаков столкновения с мусором за время двух сближений зафиксировано не было.

На прошлой неделе сообщалось, что в ночь на 12 ноября примерно в 600 метрах от МКС должен был пролететь фрагмент китайского метеоспутника Fengyun-1C. Для того, чтобы избежать избегания столкновения, орбита станции была поднята на 1200 метров.

В апреле 2019 года в ЦНИИМАШ сообщали, что МКС за время своего существования пришлось 25 раз уклоняться от космического мусора. Минимальное расстояние, на котором космический мусор оказался от станции, составило 720 метров.

В 2020 году МКС провела два маневра для уклонения от мусора - в июле и сентябре.

Ранее главный конструктор Системы контроля космического пространства Виталий Горючкин заявил "Интерфаксу", что в ближайшие 10 лет ситуация с космическим мусором может стать критической.

4 августа в "Роскосмосе" сообщили, что общий вес космического мусора на орбите превышает 7 тысяч тонн. По данным госкорпорации, ежедневно автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получает от трех до десяти сообщений о сближениях российских космических аппаратов с потенциально опасными объектами.

В июне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выступал за создание единой международной системы мониторинга космического мусора. Он заявил, что создание многотысячных группировок несет угрозу для МКС. "Роскосмос", по его словам, предлагает обязать создателей подобных спутниковых систем сводить отработанные аппараты с орбиты.