Астронавты 2 декабря выйдут в открытый космос для замены неисправной антенны

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Выход астронавтов Томаса Маршбёрна и Кейлы Бэррон с Международной космической станции (МКС) в открытый космос для замены неисправной антенны у одной из ферменных конструкций станции состоится 2 декабря, говорится в сообщении на сайте NASA.

"Перенос выхода в открытый космос позволил NASA оценить риски для астронавтов после получения уведомления о попадании космического мусора. Выход в открытый космос, в рамках которого планируется замена неисправной антенны на одной из ферменных конструкций МКС, намечен на четверг, 2 декабря", - сообщили в NASA.

В управлении отметили, что орбита, на которой находится космический мусор, не создает опасности для запланированного выхода в открытый космос Маршбёрна и Бэррон, а также других работ на МКС.

Ранее NASA перенесло выход в открытый космос двух астронавтов, который изначально планировался на 30 ноября, из-за угрозы попадания в них космического мусора.

Выход в открытый космос астронавтов из модуля Quest для замены неисправной антенны у фермы P1 продлится около шести с половиной часов. Для проведения работ Маршбёрн и Бэррон будут перемещаться вдоль станции с помощью роботизированной руки-манипулятора Canadarm-2. Ею c борта МКС будет управлять астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.