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В Пентагоне заявили, что намерены усилить военное сдерживание РФ

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Одной из задач пересмотренной за последние месяцы глобальной дислокации ВС США в мире является более эффективное сдерживание России, заявили в Пентагоне.

В сообщении оборонного ведомства по поводу обновлённой дислокации отмечается, что она "усиливает сдерживание России, используя для этого готовые к бою силы. Также дислокация даёт возможность силам НАТО действовать более свободно".

Вместе с тем, в сообщении не говорится о каких бы то ни было новых мерах, нацеленных на выполнение данной задачи. Так, Пентагон напоминает, что ещё в феврале 2021 года президент США Джо Байден отменил решение предыдущей администрации о выводе 25 тыс. военных США из ФРГ.

Также Пентагон напоминает, что глава оборонного ведомства Ллойд Остин в апреле принял решение разместить в ФРГ командные структуры, функционирование которых обеспечивают 500 военных.

Пентагон ВС США Россия

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