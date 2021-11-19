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Минобороны США и Франции обеспокоены "агрессивной позицией" РФ в отношении Украины

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль и начальник Главного управления международных отношений и стратегии министерства обороны Франции Алис Гиттон выразили обеспокоенность политикой России в отношении Украины, сообщил Пентагон.

В ходе состоявшейся в режиме видеоконференции встречи они "разделили озабоченность по поводу региональных вызовов на периферии НАТО, а именно, все более агрессивной позиции России по отношению к Украине", говорится в распространенном Пентагоном сообщении.

В нем отмечается, что чиновники также "обсудили важность альянса НАТО и заявили о своей приверженности расширению сотрудничества НАТО-ЕС".

Были затронуты и вопросы "двустороннего сотрудничества в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и в Сахеле", информировала пресс-служба Минобороны США.

В начале ноября американские СМИ сообщили, что Россия вновь сосредотачивает свои войска возле границы с Украиной. Власти США выражали обеспокоенность перемещением российских войск, но признали, что не понимают намерений РФ в отношении Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что сообщения западных СМИ о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, не соответствуют действительности.

США Франция Россия Украина

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