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Путин заявил об угрозах для жителей ЛНР и ДНР из-за передвижения украинских войск

Путин заявил об угрозах для жителей ЛНР и ДНР из-за передвижения украинских войск
Украинские военнослужащие. Архивное фото.
Фото: AP/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, комментируя опасения о возможном вводе российских войск на Украину, напомнил, что такие прогнозы делались и раньше, но они не оправдались; он также отметил, что для жителей ЛНР и ДНР создаются постоянные угрозы из-за передвижения вблизи территорий этих республик украинских военных.

"О возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года - мы проводили учения "Запад 2021", - но, как видим, этого не случилось", - сказал он во вторник в ходе дискуссии на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!", отвечая на вопрос, стоит ли инвесторам опасаться возможного ввода российских войск на Украину.

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"Дело не в том, чтобы вводить войска или не вводить, воевать или не воевать, а в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности", - заявил Путин.

По его словам, если все стороны будут стремиться к этому, то никто не будет испытывать угроз собственной безопасности.

"Что касается угроз, то для людей, проживающих в двух непризнанных пока республиках - ЛНР и ДНР, то там тоже создаются постоянные угрозы при передвижении (украинских - ИФ) войсковых соединений вблизи их территорий", - подчеркнул Путин.

Кроме того, продолжил он, "Российская Федерация также испытывает определенные озабоченности в связи с тем, что возле ее границ проводятся крупномасштабные учения, в том числе, незапланированные".

В качестве примера он привел недавние учения НАТО в Черном море. "В двадцати километрах от нашей границы летали стратегические бомбардировщики, на борту которых находится высокоточное оружие, а может находиться ядерное оружие. Ведь это все создает угрозу для нас", - пояснил он.

Владимир Путин Украина ДНР ЛНР

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