Лавров назвал единственное условие для разрядки напряженности с Западом

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Напряженность на западных границах России, а также любые разногласия может разрядить только взаимоуважительный разговор между государствами, заявил в Совете Федерации глава МИД Сергей Лавров.

"При всей серьезности целого ряда расхождения по важным международным проблемам обсуждение этих различий и обсуждение того, как можно более эффективно с этими проблемами справляться, происходит всегда в товарищеском, откровенном, взаимоуважительном ключе, - сказал министр. - Именно так, как мы считаем необходимым вести дела между всеми без исключения государствами".

"Только такой взаимоуважительный разговор может разрядить напряженность, которую сейчас Запад сознательно накачивает", - добавил он.

Он также сообщил сенаторам о подготовке в МИДе инициатив в русле поручения президента Владимира Путина об обеспечении долгосрочных гарантий безопасности на западных рубежах страны.

"На любые недружественные шаги продолжим реагировать жестко, не допуская какого-либо ущерба для наших национальных интересов, - продолжил Лавров. - Чем заниматься нагнетанием напряженности и русофобской риторики, гораздо разумнее и полезнее объединить усилия по решению глобальных проблем".