Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

SpaceX изменила орбиту ряда спутников Starlink из-за космического мусора

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Американская аэрокосмическая компания SpaceX изменила орбиту нескольких интернет-спутников Starlink, чтобы избежать их столкновения с космическим мусором, сообщил основатель компании Илон Маск.

"Нам пришлось изменить орбиты некоторых спутников Starlink, чтобы снизить риск столкновения (с космическим мусором - ИФ)", - следует из его сообщения в твиттере.

При этом Маск отметил, что корабль SpaceX Dragon, пристыкованный к Международной космической станции (МКС), и сама станция обладают защитной поверхностью, которая выдерживает попадание в них объектов, двигающихся на высоких скоростях.

15 ноября представитель госдепа США Нед Прайс сообщил об испытании Россией ракеты спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту. По его словам, образовавшийся в результате этого испытания мусор содержит 1,5 тыс. отлеживаемых объектов и еще сотни тысяч более мелких, что поставило под угрозу безопасность экипажа МКС

16 ноября российские военные подтвердили поражение на орбите советского спутника "Целина-Д". "Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

29 ноября, в ходе брифинга, посвященного выходу астронавтов в открытый космос, заместитель руководителя программы NASA на МКС Дана Вайгл сообщила, что управление обнаружило 1700 новых более крупных обломков, которые в данный момент отслеживаются. По ее словам, NASA потребуется несколько месяцев, чтобы каталогизировать все обломки и начать процесс оценки их перемещений и того, как близко они могут пролететь рядом с МКС.

SpaceX Starlink

Новости по теме

Новости

Минимум три человека погибли при стрельбе в школе в Мичигане

Столтенберг заявил, что РФ недооценивает готовность стран НАТО ввести новые санкции

Столтенберг заявил, что РФ недооценивает готовность стран НАТО ввести новые санкции

Что произошло за день: вторник, 30 ноября

Пандемия коронавируса

В Европе зафиксировали 44 случая заболевания штаммом "омикрон"

В Европе продолжают выявлять новый штамм COVID-19 "омикрон"

В результате крушения военного вертолета в Азербайджане погибли 14 человек

США прорабатывают варианты виртуальной встречи Путина и Байдена в декабре

США прорабатывают варианты виртуальной встречи Путина и Байдена в декабре

Путин одобрил заявление Байдена о планах пойти на новый срок

Путин заявил об угрозах для жителей ЛНР и ДНР из-за передвижения украинских войск

Путин заявил об угрозах для жителей ЛНР и ДНР из-за передвижения украинских войск
Пандемия коронавируса

Не привившихся от COVID греков старше 60 лет будут штрафовать на 100 евро в месяц

Не привившихся от COVID греков старше 60 лет будут штрафовать на 100 евро в месяц
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });