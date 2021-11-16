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Госдеп заявил, что Россия испытала ракету спутникового перехвата

По данным американской стороны, испытание предусматривало уничтожение одного из российских спутников

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Россия в понедельник провела испытание ракеты спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту, которое угрожало Международной космической станции (МКС), заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

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По данным американской стороны, испытание предусматривало уничтожение Россией "одного из ее собственных спутников".

Ранее Прайс подчеркивал, что российское испытание противоспутникового оружия создало угрозу для космонавтов на Международной космической станции (МКС).

"Российская Федерация безответственно провела испытание противоспутникового оружия... Это испытание повысит угрозу для космонавтов на МКС, а также для других пилотируемых космических полетов", - заявил он.

Представитель госдепа пообещал, что Вашингтон будет работать с партнерами и союзниками над ответом на "безответственное действие РФ".

Он добавил, что образовавшийся в результате этого испытания мусор содержит 1,5 тыс. отлеживаемых объектов и еще сотни тысяч более мелких.

Представитель Пентагона Джон Кирби, в свою очередь, также выразил обеспокоенность проведенным российским испытанием противоспутникового оружия.

"Наибольшее беспокойство вызывает мусор, который сейчас находится в космосе и может представлять угрозу, в том числе и для Международной космической станции", - заявил Кирби на брифинге.

Он подчеркнул, что Россия не предупредила США о проведении испытаний.

"Мы хотим видеть, чтобы в космическом пространстве соблюдали международные нормы и правила, чтобы его могли ответственно исследовать все космические державы. Это было безответственное действие", - добавил Кирби.

В Москве заявление Госдепа США пока не комментировали.

В "Роскосмосе" в понедельник заявили, что экипаж МКС укрылся в кораблях "Союз" и Crew Dragon из-за угрозы столкновения с космическим мусором.

США Россия МКС

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