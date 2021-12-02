"Роскосмос" предложил ввести единые правила по борьбе с космическим мусором

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Чтобы земные орбиты не засорялась космическим мусором, нужно выработать международные правила поведения в космосе, заявил на Всероссийском форуме космонавтики "КосмоСтарт-2021" исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

Он отметил, что такие правила существуют в виде рамочных соглашений, "но не все их придерживаются".

"Рано или поздно будут выработаны определенные правила космического движения, будет создан центр международного космического движения, и он будет регулировать эту деятельность, чтобы такой бесконтрольной демократии, которая переходит в анархию, не происходило", - надеется Блошенко.

15 ноября "Роскосмос" сообщал, что экипаж МКС укрывался в кораблях "Союз" и Crew Dragon из-за угрозы столкновений станции с космическим мусором. После этого в Госдепартаменте и Пентагоне заявили, что российские военные провели испытания противоспутниковой ракеты, сбили старый спутник, образовав большое число обломков, создавших угрозу технике и людям на орбите.

В Москве сначала эти обвинения отвергали, затем Минобороны подтвердило, что противоспутниковая ракета успешно поразила на орбите советский спутник "Целина-Д". Министр обороны Сергей Шойгу назвал пуск ювелирным и заверил, что "никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют".

25 ноября сообщалось, что фрагмент американской ракеты Falcon 9 пролетел мимо МКС на расстоянии более 5 км, не создав для нее помех. 30 ноября NASA отменило плановый выход астронавтов в открытый космос из-за риска столкновения с космическим мусором.

25 ноября член Международного института космического права, член Совета РАН по космосу, гендиректор SR CMS корпорации Success Rockets Валентин Уваров сообщил "Интерфаксу", что фрагменты космического мусора размером более 10 см при столкновении могут разрушить модуль МКС. Он предложил перенести решение проблемы удаления космического мусора в организационную плоскость,

"В отношении государств или компаний, которые захотят заниматься активным удалением мусора, отправляя туда специальные аппараты, сразу встанет вопрос - а не противоспутниковое ли это оружие. Поэтому основной вопрос в достижении договоренностей и согласовании на международном уровне иска потенциально опасных объектов", - сказал Уваров.

В ближайшие 10 лет ситуация с космическим мусором может стать критической, предупредил в октябре главный конструктор Системы контроля космического пространства (корпорация "МАК "Вымпел", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") Виталий Горючкин.

"С таким темпом развития, что мы сейчас видим, тем количеством аппаратов, которые выводятся, я считаю, что в ближайшие 10 лет с высокой вероятностью ситуация станет очень близкой к критической или станет критичной, если мы не разработаем каких-то новых методов по контролю и предупреждению таких ситуаций", - сказал Горючкин.

4 августа в "Роскосмосе" сообщили, что общий вес космического мусора на орбите превышает 7 тысяч тонн. По данным госкорпорации, ежедневно автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получает от трех до десяти сообщений о сближениях российских космических аппаратов с потенциально опасными объектами.