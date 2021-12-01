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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 262,8 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 262,8 млн
Фото: Amarjeet Kumar Singh/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире на утро среды выросло до 262 828 865, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 215 686 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

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Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 48 554 890 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 780 140.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 596 776. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 469 247 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 94 459 заболевших, из них умер 614 681 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 671,5. В США на 1 млн жителей скончались 2 406 человек, в Индии - 335, в Бразилии - 2 863.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 01 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса

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