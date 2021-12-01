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Эксперты FDA рекомендовали разрешить применение препарата Merck от COVID-19 в США

Эксперты FDA рекомендовали разрешить применение препарата Merck от COVID-19 в США
Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Консультативная группа Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) большинством голосов рекомендовала одобрить использование препарата американской компании Merck против COVID-19 взрослыми с высоким риском тяжелого течения коронавируса, сообщает The Hill.

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Группа рекомендовала одобрить применение препарата молнупиравир в ходе голосования во вторник 13 голосами "за" и десятью "против".

При этом FDA еще предстоит решить, последовать ли рекомендации консультативной группы.

Голосование, отмечает издание, состоялось после того, как на прошлой неделе FDA опубликовало свой обзор о молнупиравире, в котором был сделан вывод об эффективности препарата, но были высказаны и опасения по поводу его воздействия на беременных.

Представители Merck рекомендовали беременным и кормящим грудью не принимать таблетки из-за потенциальных рисков, включая возможную токсичность и врожденные патологии. Фармацевтическая компания предложила женщинам в детородном возрасте использовать контрацептивы во время приема молнупиравира.

Представитель Merck также сообщил FDA, что компания не тестировала молнупиравир против нового штамма COVID-19 "омикрон", но ожидает, что таблетка останется эффективной против этого варианта.

Производитель лекарств подал заявку на экстренное разрешение на применение молнупиравира в прошлом месяце, после исследования, которое показало, что препарат снижает риск госпитализации пациентов с COVID-19 на 50%. При этом обновленные данные показали меньшую эффективность препарата. Согласно им, молнупиравир на 30% сокращает число госпитализаций.

Отмечается, что препарат не будет применяться в качестве профилактического средства, его будут назначать уже инфицированным взрослым людям.

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США FDA Merck Коронавирус

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