Зеленский счел, что Киев не остановит войну в Донбассе без прямых переговоров с РФ

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Украинский президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина не сможет остановить войну в Донбассе без прямых переговоров с Россией.

"Восемь лет подряд мы боимся сознаться самим себе: мы не остановим войну без прямых переговоров с Российской Федерацией... Давайте поставим в этом вопросе точку", - сказал Зеленский, обращаясь в среду с ежегодным посланием к парламенту и украинскому народу о внутреннем и внешнем положении страны.

Глава государства подчеркнул, что все внешние партнеры тоже признают, что Украина не может остановить войну без прямых переговоров с РФ.

"Все внешние (игроки - ИФ) признали, а некоторые внутренние это не признают. И мы должны говорить, что у нас сильная мощная армия и не бояться говорить друг другу правду, если мы хотим возвратить Донбасс, давайте!" - призвал Зеленский.

"А если мы хотим просто ходить и об этом говорить, то давайте ничего не делать. И давайте в этом вопросе поставим точку, просто и честно, и поймем, наконец, наше государство - как можем, давайте бороться за это, за наши территории всеми возможностями. Все вместе, все политики", - подчеркнул президент Украины.

Мнения украинских политиков

На заявление Зеленского отреагировала парламентская фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь", заявив о поддержке позиции президента Украины в вопросе прямых переговорах с Россией.

"Мы давно ждем прямых переговоров для того, чтобы завершить войну. Поэтому наша фракция абсолютно поддерживает тезис президента об этом", - сказал сопредседатель фракции Юрий Бойко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Противоположной позиции придерживаться депутатская фракция "Европейская солидарность" (лидер партии экс-президент Петр Порошенко - ИФ).

"Это ключевая реплика этого "послания", которая означает, что нам готовят капитуляцию. Прямые переговоры - это сценарий Кремля, это "зрада" (рус. измена - ИФ), это абсолютная капитуляция. Наша фракция совершенно не поддерживает возможности каких-либо прямых переговоров с Россией", - заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

При этом она подчеркнула, что "ни одного раза за эти два года, как и в этой речи (в ежегодном послании президента к парламенту и украинскому народу - ИФ) не прозвучало, кто же оккупировал Крым и Донбасс".

О неготовности Украины к прямым переговорам с РФ для окончания войны в Донбассе заявили во фракции "Батькивщина".

"Переговоры не готовы. Это не согласовано с международными партнерами... Нормандская четверка не работает, поскольку канцлер в Германии появится через неделю, то есть ни Германия, ни Франция не согласовывали это", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат из фракции "Батькивщина" Валентин Наливайченко.

Он также напомнил, что в ближайшее время президент США Джозеф Байден будет разговаривать с российским президентом Владимиром Путиным.

"Я не знаю, зачем было делать такой несогласованный шаг в парламенте. Мы в парламенте и так понимаем, что для переговоров с Путиным надо, прежде всего, иметь новый нормандский формат; второе - четкую позицию США и Великобритании, с чем и как разговаривать с Россией. Я знаю - ни то, ни другое не готово. С глазу на глаз о чем говорить, если ежедневно Россия продолжает наращивать оккупационный контингент, спецслужбы свои на оккупационных территориях, и продолжает убивать наших защитников и стрелять в них?", - сказал депутат.

Наливайченко подчеркнул, что заявление Зеленского о прямых переговорах с РФ является непродуманным шагом и несогласованным с международными партнерами.