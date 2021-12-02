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В Кремле восприняли последние заявления Зеленского по Крыму как прямую угрозу

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Последние заявления президента Украины Владимира Зеленского по теме возвращения Крыма являются прямой угрозой в адрес России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, конечно же, анализируем высказывания президента Зеленского. Взять вчерашнее высказывание по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что, например, возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины", - сказал он журналистам.

По словам Пескова, "подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать все имеющиеся возможности, включая силовые, для того, чтобы посягнуть на российский регион".

Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что Киев, заявляя о необходимости переговоров с Москвой, одновременно предпринимает действия, которые делают такие контакты невозможными.

В качестве примера Песков привел настойчивые попытки Киева представить Россию стороной конфликта. "С другой стороны, они делают так, что какие-то переговоры с Россией невозможны", - продолжил представитель Кремля.

"Они просто не выполняют Минские договоренности и ранее достигнутые понимания, имеются в виду Париж и другие. Вводятся законы: закон о русском языке, закон о коренных народах, временном политическом устройстве", - пояснил Песков.

Накануне Зеленский, обращаясь с ежегодным посланием к парламенту и украинскому народу, заявил, что Украина не сможет остановить войну в Донбассе без прямых переговоров с Россией.

Кремль выразил озабоченность риторикой Киева о решении проблемы Донбасса силовым путем. "Мы в целом видим достаточно агрессивную риторику со стороны украинских властей, мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линии соприкосновения", - заявил Песков.

Он процитировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, о том, что у Украины сильная и мощная армия, и "если мы хотим возвратить Донбасс, давайте".

"Давайте что? - хотим мы спросить", - сказал Песков.

Украина Дмитрий Песков Владимир Зеленский

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