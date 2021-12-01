ЕС пока решил не созывать экстренный саммит из-за "омикрона"

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - После нескольких дней обсуждения Евросоюз решил пока не созывать экстренный саммит по новому штамму коронавируса "омикрон", сообщил АР чиновник в структурах ЕС.

Предполагается, что министры здравоохранения стран ЕС обсудят ситуацию 7 декабря, а 16 декабря пройдет плановый саммит. До тех пор каждая страна и Европейский совет будут отслеживать ситуацию в постоянном режиме.

Для внеочередного саммита оказалось сложным найти время, которое устроило бы всех 27 лидеров. Кроме того, непонятно, что они могли бы обсудить, пока со свойствами нового штамма еще так много неясности. Ученые пытаются определить, действительно ли он является более контагиозным по сравнению с известными вариантами, вызывает ли он более тяжелую форму заболевания и способен ли он сопротивляться вакцинам.

На 30 ноября в 11 странах ЕС было выявлено 44 случая заражения "омикроном", напоминает АР. Штамм обнаружили в ЮАР и в ближайших странах Африки. Также отдельные случаи заражения выявлены в Австралии, Японии, Канаде, Великобритании и Израиле.