Глава ЕК в связи с угрозой "омикрона" призвала европейцев к полной вакцинации

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что полная вакцинация и бустерные прививки против возрождающегося в Европе штамма коронавируса "дельта" и новой угрозы - штамма "омикрон" - защитят население ЕС.

"Полная вакцинация и бустеры обеспечивают самую надежную защиту. И они доступны уже сейчас", - сказала глава ЕК в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, ЕС способен решить проблему быстро растущего числа случаев заболевания COVID-19.

"Сегодня мы представляем широкий спектр действий от активизации наших усилий по вакцинации и инвестиций в лечение до улучшения мониторинга и профилактики (заболеваемости коронавирусом - ИФ), а также укрепления нашей всеобщей солидарности", - сказала фон дер Ляйен.

Согласно докладу ВОЗ, из-за мутаций, которые могут сделать "омикрон" более заразным штаммом, вероятность того, что он быстро распространится по всему миру, крайне высока. Глобальный риск, связанный с новым штаммом, также был оценен в ВОЗ как крайне высокий.

"Омикрон" был обнаружен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.