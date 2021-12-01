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В Нигерии выявили штамм COVID-19 "омикрон" в образце, взятом еще в октябре

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В Нигерии обнаружили штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" в образце, который был взят в октябре этого года - за несколько недель до того, как стало известно о новом штамме, сообщает в среду агентство Associated Press.

"Ретроспективное секвенирование ранее подтвержденных случаев среди путешественников, прибывших в Нигерию, также выявило вариант "омикрона" в образцах, собранных в октябре 2021 года", - сказал глава центра контроля над заболеваниями Нигерии Ифедайо Адетифа.

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Ранее в среду сообщалось о двух случаях "омикрона" у граждан, прибывших из ЮАР в Нигерию на прошлой неделе.

Таким образом, Нигерия стала еще одной страной, в которой выявили новый штамм. На данный момент "омикрон" был обнаружен в примерно 20 странах мира.

Впервые о штамме COVID-19, получившем в ВОЗ обозначение "омикрон", стало известно в ноябре. Он был выявлен на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 01 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
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