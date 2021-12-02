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Талибы назвали "местным спором" инцидент с иранскими пограничниками

Талибы назвали "местным спором" инцидент с иранскими пограничниками
Фото: Oleg Nikishin/Getty Images

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Произошедший между афганскими и иранскими пограничниками инцидент в провинции Нимроз взят под контроль, сообщает "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

"В приграничной зоне района Канг провинции Нимроз в Афганистане между афганскими и иранскими пограничниками разгорелся местный спор, и теперь ситуация находится под контролем", - написал в твиттере официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

"Руководителям Исламского Эмирата (так называют свое правительство талибы) дано указание предотвратить это недоразумение", - заявил Муджахид.

Накануне афганское информационное агентство Aamaj News сообщило, что ожесточенные боестолкновения между боевиками движения "Талибан" и иранскими пограничниками начались в среду во второй половине дня. Сообщалось, что талибам удалось захватить два иранских КПП на границе. Иранские власти опровергли эту информацию.

В свою очередь, иранское информационное агентство "Fars" заявило, что причиной вооруженного конфликта на границе Ирана с Афганистаном был "спор из-за сельскохозяйственных угодий".

"Этим вечером на границе с Афганистаном произошло столкновение между вооруженными злоумышленниками и иранскими пограничниками, которые были вынуждены отступить, столкнувшись с решительным ответом иранских сил, дислоцированных на восточных границах", - сообщает иранское агентство.

"Вопреки слухам, ни один из пограничных пунктов Ирана не был захвачен, и среди пограничников обошлось без жертв. Злоумышленники напали из-за спора из-за сельскохозяйственных угодий вдоль границы, что вызвало резкую реакцию пограничников", - говорится в сообщении "Fars".

Перед этим иранское информационное агентство "Tasnim" сообщило, что "столкновение между иранскими пограничниками и талибами произошло из-за недопонимания границы".

"В последние годы на территории Ирана, в нескольких сотнях метров от границы с Афганистаном, были возведены стены для борьбы с контрабандистами и злоумышленниками. Сегодня некоторые иранские фермеры пересекли эти стены, но были внутри границ Ирана, но из-за этих стен силы "Талибан" считают, что их граница была нарушена", - сообщило иранское агентство со ссылкой на информированного чиновника Ирана.

"После этого инцидента силы "Талибана" открыли огонь по иранцам, на что ответили иранские войска", - отмечалось в сообщении "Tasnim".

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