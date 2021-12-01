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Генсек ООН назвал несправедливыми ограничения на поездки из-за распространения COVID-19

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш называет введение новых ограничений в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" "несправедливым".

По его словам на пресс-конференции в среду в Нью-Йорке, очередные запреты на путешествия из-за ухудшения ситуации с COVID-19 "не только несправедливые и карательные, но и неэффективные".

Свою позицию он аргументировал тем, что ограничения изолируют некоторые регионы и целые страны.

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Ранее в среду глава ВОЗ Теодрос Адханом Гебрейесус сообщил, что к настоящему времени случаи заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" выявили как минимум в 23 странах мира.

Хроника 09 января 2020 года – 01 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Антониу Гуттериш коронавирус

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