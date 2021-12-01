США из-за "омикрона" ужесточат меры тестирования на COVID-19 для всех въезжающих

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Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Для предотвращения распространения на территории США нового штамма коронавируса "омикрон" администрация США готовит более строгие требования к тестированию для всех въезжающих в страну, включая американцев, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, все желающие въехать в США должны будут пройти тестирование за день до вылета независимо от того, вакцинированы они или нет, и из какой страны вылетают. До вступления новых правил в силу тестирование необходимо пройти за три дня до посадки на рейс.

Кроме того, рассматриваются варианты повторного тестирования в течение трех-пяти дней с момента прибытия и недельного карантина даже при отрицательных тестах. Нарушители требований могут быть подвергнуты штрафам.

Перечисленные меры заложены в проект приказа, подготовленного американскими Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), который находится на рассмотрении должностных лиц Минздрава и Белого дома.

Наблюдатели не исключают, что об этих мерах может быть объявлено президентом Джо Байденом в четверг, когда он планирует представить стратегию борьбы с инфекцией в зимний период.

Президент, выступая в Мичигане, сообщил, что основой стратегии станут вакцинация и ревакцинация, а не меры по ограничению экономической деятельности. Он отметил, что штамм "омикрон" является фактором тревоги, но не паники.

Тем не менее, с понедельника США прекратили воздушное сообщение с восьмью африканскими государствами, где "омикрон" уже распространяется.