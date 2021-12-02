Первые совместные военно-морские учения ВМФ России и стран АСЕАН начались в Индонезии

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В военно-морской базе в порту Белаван (Индонезия) прошла церемония открытия первых совместных военно-морских учений России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) ARNEX-2021, сообщил в четверг Тихоокеанский флот.

Россию на учениях представляет большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев", говорится в сообщении.

В ходе торжественных мероприятий постоянный представитель РФ при АСЕАН Александр Иванов отметил, что начавшиеся учения направлены исключительно на поддержание мира, стабильности и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Таким образом, открыта новая страница в стратегическом партнерстве России и АСЕАН", - заявил он.

Участники торжественной церемонии посетили российский корабль. В их числе - посол России в Индонезии Людмила Воробьева, постоянный представитель РФ при АСЕАН Иванов, командующий первым флотом ВМС Индонезии контр-адмирал Арсияд Абдулла, а также военные атташе стран-членов АСЕАН. На БПК "Адмирал Пантелеев" гостей встретил Почетный караул, в их честь был дан артиллерийский салют.

"Активная часть учения включает в себя отработку кораблями совместного тактического маневрирования, проведение тренировок по связи, задач по опросу и досмотру вызывающего подозрения судна, а также тренировок по поиску и спасению на море", - говорится в пресс-релизе.

Учение ARNEX-2021 пройдет в территориальных водах Индонезии в районе острова Ве. В нем задействованы корабли 8 государств: России, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Брунея и Мьянмы, информирует ТОФ. Завершатся учения 3 декабря.