Разведчики ТОФ провели учения по захвату "секретных" документов в Приморье

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Учения по захвату "секретных" документов в тылу условного противника провели разведчики морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморском крае, сообщает в среду пресс-служба ТОФ.

"На полигоне "Горностай" в Приморском крае состоялось специальное учение с разведывательными подразделениями соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), в ходе которого военнослужащие совершали марш-броски, преодолевали множество препятствий и добывали "секретные" сведения об условном противнике", - говорится в сообщении.

Разведывательные группы морской пехоты во время учения должны были проникнуть в тыл "врага", узнать, где находится штаб и захватить секретные сведения. Как вариант, можно было захватить одного из условных противников, чтобы он рассказал все сам. Морским пехотинцам пришлось проникнуть в охраняемую зону по подземным коммуникациям, преодолеть условно зараженные территории с использованием противогазов и даже штурмовать здание, говорится в сообщении.

Чтобы учение проходило максимально реалистично, пехотинцы использовали холостые боеприпасы и дымовые шашки. Всего в учениях задействовали больше 200 военных и 10 единиц техники морской пехоты ТОФ.