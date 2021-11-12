Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" провел тренировку по ПВО

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Экипаж фрегата Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне (ПВО) в заливе Петра Великого, сообщила в пятницу пресс-служба флота.

Накануне фрегат вышел в море для проведения ходовых испытаний обновленных корабельных систем.

"В ходе тренировки в морском полигоне боевой подготовки корабль отработал алгоритм действий при отражении атаки средств воздушного нападения условного противника без выполнения практических стрельб", - говорится в сообщении.

В качестве условного противника был задействован многоцелевой истребитель Су-30СМ морской авиации ТОФ, говорится в сообщении. Учение по ПВО было проведено в соответствии с планом ходовых испытаний нового оборудования корабля.

Ранее, в обеспечении вертолета Ка-27М из состава морской авиации ТОФ группа авианаводчиков проверила работу средств ПВО и штатной системы по приему вертолета на борт фрегата с выполнением взлетов и посадок на вертолетную палубу. После завершения ходовых испытаний обновленных систем экипаж фрегата приступит к выполнению задач по предназначению, говорится в сообщении.