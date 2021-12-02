ООН призвала страны не депортировать афганцев, просящих убежище

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В Управлении ООН по делам беженцев обеспокоены судьбой афганцев, пытающихся бежать из своей страны на фоне дальнейшего ухудшения ситуации.

"Некоторые пересекают границу нелегально, а страны прибытия высылают их обратно в Афганистан, не рассмотрев их прошения об убежище", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Отмечается, что наземная граница Афганистана с Пакистаном и Ираном открыта только для тех, у кого есть паспорт и виза, хотя иногда исключение делают для тяжелобольных. Границы с Таджикистаном и Узбекистаном закрыты. В Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев предупреждают, что афганцы, желающие покинуть свою страну в поисках убежища, сталкиваются со многими угрозами, в том числе - опасными для жизни.

В ООН напоминают, что просители убежища по всему миру далеко не всегда имеют на руках документы, позволяющие им совершать международные поездки. И хотя страны, как признают в УВКБ, обладают суверенным правом устанавливать свои правила для въезда, для беженцев должны быть сделаны исключения.

"Впуская этих людей даже при отсутствии у них необходимых документов, страны помогают им спастись - это гуманный поступок и основополагающий принцип международной системы предоставления убежища", - говорится в заявлении.

В нем указывается, что еще до нынешнего гуманитарного кризиса тысячи афганцев ежедневно пересекали границы с Пакистаном и Ираном, отправляясь в эти страны за покупками или за медицинской помощью. В большинстве своем эти поездки носили краткосрочный характер - завершив дела, люди возвращались домой.

С августа, когда власть в Афганистане захватили талибы ("Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация), в УВКБ поступает все больше просьб от афганцев, мечтающих покинуть страну. У многих из этих людей есть причины искать убежища: представители религиозных и этнических меньшинств подвергаются преследованию, девочки и женщины лишены возможности учиться, работать и свободно передвигаться, а активистам и правозащитникам грозит убийство. Кроме того, катастрофическая экономическая ситуация поставила тысячи людей на грань выживания.

Несмотря на закрытые границы, люди пытаются, в некоторых случаях успешно, выбраться из страны, воспользовавшись нелегальными маршрутами и помощью контрабандистов. На этом пути их подстерегает множество опасностей, включая насилие, особенно это касается девочек и женщин.

Из Ирана, Пакистана и Таджикистана последние месяцы активно депортируют на родину афганцев, находящихся на территории этих стран нелегально. Например, по данным иранской прессы, ежедневно в Исламскую республику прибывает до пяти тысяч афганцев, а около трех тысяч - подвергаются депортации.

Из Пакистана в течение сентября и октября обратно на родину были отправлены около 1 800 выходцев из Афганистана. Из Таджикистана в прошлом месяце были высланы 23 просителя убежища, включая женщин и детей. В УВКБ призывают страны не депортировать афганцев, многие из которых, как полагают в ООН, действительно нуждаются в защите и поддержке.

В любом случае, как указывают эксперты, заявление об убежище должно быть тщательно рассмотрено, а соседние с Афганистаном страны пока не учредили систему изучения дел прибывающих афганцев. Это значит, что на данном этапе нет возможности оценить их положение, а их насильственное возвращение является нарушением международного права.

УВКБ настоятельно рекомендует странам держать свои границы открытыми для выходцев из Афганистана, нуждающихся в международной защите.