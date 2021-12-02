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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Омикрон" обнаружили в Индии

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В Индии подтвердили первые случаи заражения новым вариантом коронавируса "омикрон", сообщает в четверг агентство Associated Press.

В штате Карнатака на юге страны заболели двое мужчин, приехавших из-за рубежа, страна не уточняется. Министерство здравоохранения Индии заверило, что круг контактов пациентов внутри страны уже определен, всех протестировали на коронавирус.

Власти призывают граждан Индии прививаться, чтобы обеспечить защиту от нового варианта коронавируса.

На фоне распространения "омикрона" Индия уже определила страны, поездки в которые представляют риск. Люди, приезжающие из этих стран, по приезде проходят тестирование. Всего со среды после приезда в Индию тест сдали почти восемь тысяч человек.

Новый вариант коронавируса, отличающийся большим числом мутаций, выявлен уже более чем в 20 странах, сообщили накануне в ВОЗ. В России "омикрон" пока не выявлен, но эксперты считают это вопросом времени.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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С 1 декабря в Индии вступят в силу новые правила для иностранных туристов, прибывающих в страну, в связи с новым штаммом коронавируса COVID-19 омикрон
Хроника 09 января 2020 года – 02 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Индия коронавирус

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