Лавров отметил разницу с США в трактовке Минских соглашений

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - На переговорах в Стокгольме госсекретарь Энтони Блинкен перечислил требования Вашингтона к Москве по выполнению Минских договоренностей, заявил после встречи глава МИД России Сергей Лавров.

"Сегодня во время дискуссии Тони Блинкен, госсекретарь США, стал перечислять требования к России по выполнению Минских договоренностей, включая соблюдение прекращения огня, включая вывод тяжелых вооружений, включая прекращение экономического какого-то вмешательства на Донбассе", - сказал он.

По словам Лаврова, он "всё разъяснил" американскому коллеге и процитировал конкретные положения Минских договоренностей, где говорится, что эти вопросы напрямую должны решаться через прямой диалог между Донецком, Луганском и Киевом.

По оценке министра, разговор с Блинкеном был "достаточно профессиональным", в том числе и по Украине.

"Американцы выражают готовность, намерение помогать выполнению Минских договоренностей, хотя мы видим, что они не так совсем их трактуют, как явствует из самого текста, и тем не менее, мы считаем, что можно использовать их возможности, учитывая, что именно они оказывают решающее влияние на киевский режим, - сказал он. - При этом они говорят, что они не претендуют на подрыв или расширение нормандского формата, но хотели бы свои двусторонние возможности в контактах с участниками процесса использовать. Пожалуйста, мы не против, но для этого нужно договориться о том, какие у нас основы взаимодействия".

Лавров добавил, что основы могут быть только одни - Минские договоренности в их прямом толковании.

В середине ноября российский МИД опубликовал переписку Сергея Лаврова с немецким и французским коллегами Хайко Маасом и Жан-Ивом ле Дрианом по Донбассу. На Смоленской площади объяснили, что решили обнародовать эту переписку, чтобы общественность увидела первоисточники и чтобы покончить с попытками исказить роль России в нормандском урегулировании.

Комментируя эту публикацию, и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, ее не удивляет обнародование переписки министров, она огорчена различиями в видении разных сторон нормандского процесса.