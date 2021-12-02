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МИД предложил НАТО договориться о том, чтобы альянс не расширялся на восток

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Россия выступает за совместную с НАТО разработку договоренностей, исключающих продвижение альянса на восток и размещение систем вооружений у российских границ, заявила после двухдневного заседания Совета НАТО в Риге представитель МИД России Мария Захарова.

"Убеждены, что единственный вариант разрешения сложившейся ситуации - совместная разработка долгосрочных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России", - говорится в ее комментарии.

Она также напомнила, что для Москвы "красной линией" будет вступление в НАТО Украины.

"Продолжение втягивания Киева в военную орбиту альянса, де-факто начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры этой страны, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чреваты серьезными негативными последствиями, дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе", - предостерегла представитель МИД.

Захарова добавила, что после окончания холодной войны Россию не раз заверяли, что юрисдикция и военные силы НАТО не продвинутся ни на дюйм в восточном направлении.

"Все эти обещания были забыты и не выполнены. Итог – нынешнее печальное состояние европейской безопасности", - отметила дипломат.

Захарова отвергла заявления о "возможной агрессии" России в отношении Украины, и, предложив "посмотреть на вещи реально", подчеркнула, что "именно НАТО" приблизилось к России и проводит учения и наращивает военную инфраструктуру у российских границ.

1 декабря в Кремле президент Владимир Путин заявил иностранным послам, что Россия в диалоге с США и НАТО Россия будет настаивать на выработке прочных и долгосрочных юридических договоренностей, исключающих продвижение Североатлантического альянса на восток, и предложил начать предметный разговор на эту тему.

НАТО МИД Мария Захарова Украина Владимир Путин

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