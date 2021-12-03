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В ДНР потребовали опровергнуть заявления Киева о разрешении военным вести огонь по своему усмотрению

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Донецк потребовал от Киева опровергнуть заявления командования ВСУ о разрешении военнослужащим открывать огонь по своему усмотрению. Об этом заявили в делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).

"Нами был разработан и направлен участникам (ТКГ) для дальнейшего согласования проект заявления Контактной группы о механизмах реализации Мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 г. В заявлении предусмотрены конкретные шаги по возврату Украины к исполнению данных договоренностей", — говорится в сообщении, распространенном в пятницу делегацией ДНР в ТКГ.

Как следует из сообщения, одним из таких шагов является "официальное опровержение Украиной заявлений командования ВСУ о разрешении солдатам открывать огонь по своему усмотрению".

Ранее в командовании Операцией Объединенных сил (ООС) заявили, что украинские военные могут вести огонь по позициям ДНР и ЛНР по своему усмотрению, без согласования с Киевом, несмотря на договоренности о перемирии.

ДНР Украина

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