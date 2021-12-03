МВД Белоруссии признало экстремистским фонд BYSOL

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - МВД Белоруссии сообщило, что признан экстремистским оппозиционный "Фонд солидарности BYSOL/Belarus solidarity foundation".

Решение также затронуло структурные подразделения фонда "voices from belarus" и "Digital Solidarity", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства в пятницу.

Фонд позиционирует себя как площадку для сбора средств пострадавшим от репрессий в Белоруссии.

В Минске Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении основателя BYSOL Андрея Стрижака. По данным СК, BYSOL "занимается финансированием стачкомов предприятий, деструктивных дворовых сообществ, так называемых фондов медицинской, спортивной и культурной солидарности".