Белорусские власти признали экстремистским "TUT.BY"

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Суд Центрального района Минска по иску МВД Белоруссии признал экстремистским медиа-ресурс "ТUТ.ВY" и его аналоги в социальных сетях и мессенджерах, а также созданное после блокировки "зеркало". Об этом в телеграме сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

"Информационный ресурс по заключению экспертной комиссии является площадкой для пропаганды экстремистской деятельности, направленной на разжигание социальной вражды или розни, организацию и осуществление массовых беспорядков, а также разжигание политической и идеологической вражды№, - написала она.

Теперь за репост информации издания, его "зеркала" и со всех страниц "TUT.BY" в соцсетях будет грозить административная ответственность и наказание вплоть до ареста, предупредила пресс-секретарь МВД.

18 мая сайт "TUT.BY" был заблокирован по требованию Генпрокуратуры. Как сообщило Министерство информации, это было сделано из-за нарушений изданием закона о СМИ, в частности, за публикацию информации от имени незарегистрированного фонда BYSOL. В тот же день в офисах редакции в разных городах и в домах некоторых сотрудников прошли обыски, в том числе у вдовы основателя портала Юлии Чернявской. К 21 мая по делу о неуплате налогов изданием были задержаны 15 человек. Изданию вменили незаконное использование налоговых льгот резидента Парка высоких технологий.

"TUT.BY" было зарегистрировано в январе 2019 года, до этого с момента основания в 2000 году портал работал без статуса СМИ. 3 декабря 2020 года суд лишил издание статуса СМИ.