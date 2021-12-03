Косачев заявил, что Россия не собирается нападать на Украину

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Россия не ведет подготовки к какой-либо наступательной операции в Донбассе, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"У нас нет никаких планов нападения на Украину. У нас нет никакой повышенной военной активности у украинских границ. Не ведется подготовки к проведению какой-то наступательной операции", - заявил Косачев в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Косачев назвал провокацией распространение информации о том, что Россия собирается напасть на Украину. Он уверен, что у тех, кто за этим стоит, была задача "создать самодовлеющее впечатление, что конфликт неизбежен".

"Все это спланировано. Все это осуществлялось последовательно и поэтапно. Но, с моей точки зрения, эта задача, во всяком случае на данном этапе, всё-таки не решена. И не решена она в силу того, что с российской стороны без эмоций, без какого-то шараханья из стороны в сторону на всех возможных уровнях, начиная с президентского, идет последовательное опровержение этого сценария, во всяком случае, его невозможности по инициативе нашей стороны", - подчеркнул сенатор.

Вместе с тем Косачев предупредил, что Россия будет готова к ответным мерам в случае перехода Украиной "красных линий" в ситуации вокруг Донбасса.

"Очень важно, чтобы Запад перестал заигрывать с темой российско-украинского конфликта и чтобы Киеву эти "красные линии" были предельно четко обозначены", - сказал вице-спикер Совфеда.

"И во Франции, и в Германии, и в США должны предельно четко понять, что Россия будет готова на ответные меры, но у Запада никакой возможности и, я думаю, желания и интереса на эти ответные меры дополнительно реагировать через прямую поддержку Украины, не появится", - отметил сенатор.

По его словам, эти страны имеют большое влияние на Киев, и их позиция сейчас очень важна.

Как отметил Косачев, Россия в интересах обеспечения собственной безопасности и обороноспособности имеет право на то, чтобы определенные меры предпринимать.

"Потому что у нас есть информация о том, что провокация, военное обострение может быть инициировано Киевом, который при этом будет получать прикрытие и полную информационную, а может быть, и военную поддержку с западной стороны. Это сценарий вполне вероятный, вполне прогнозируемый, но мы к нему тоже готовы", - сказал вице-спикер Совета Федерации.

Вместе с тем, он считает, что Запад не заинтересован в таком развитии событий.

"Уверен, что Запад вряд ли будет готов переходить какие-то "красные линии", потому что полномасштабная война с Россией на стороне Украины, подозреваю, для Запада все-таки является кошмарным, а не желанным сценарием", - полагает Косачев.