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Вашингтон посчитал, что работать над деэскалацией должна РФ, а не Украина

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Москва, а не Киев, должна предпринимать шаги по снижению напряженности в районе российско-украинской границы, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы считаем, это задача для них (российских властей - ИФ)", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос о том, какая из сторон должна работать над деэскалацией.

Псаки отметила, что США - не единственная страна, придерживающаяся такого мнения. Говоря о том, что, по мнению Вашингтона, должна предпринять России, Псаки упомянула о "необходимости отказа от воинственной риторики, пересмотре решения о концентрации войск".

Она подчеркнула, что задача США - "быть готовыми к действиям в случае агрессивных действий РФ против Украины". По ее словам, для этого у США "есть ряд опций, таких как экономические санкции". О том, каковы другие "опции", Псаки говорить не стала.

"Мы хотим быть уверенными, что готовы", - добавила она.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что готовит комплекс новых мер, которые максимально затруднят для России реализацию агрессивного сценария действий в отношении Украины.

США Россия Украина

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