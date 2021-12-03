В Британии 12 из 22 случаев "омикрона" выявлены у полностью привившихся

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Великобритании из 22 выявленных к 30 ноября случаев заражения штаммов коронавируса "омикрон" 12 пришлось на тех, кто получил обе дозы вакцины от COVID-19, передает Sky News со ссылкой на брифинг Агентства безопасности здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA).

Еще двое успели получить первую дозу вакцины не позже чем за четыре недели до того, как у них диагностировали заражение. Еще шестеро не прививались, данных по последним двум случаям у агентства нет.

Телеканал напомнил, что большинство случаев заражения "дельтой" также пришлось на полностью привившихся, поскольку в королевстве обе дозы вакцины получили больше 80% населения старше 12 лет.

UKHSA также присвоило "омикрону" "красный", наивысший уровень опасности из-за предположения, что эта разновидность вируса благодаря мутациям сможет преодолевать как защиту вакцин, так и естественный иммунитет, и сопротивляться лечению.

Научная консультативная группа по чрезвычайным ситуациям (SAGE) Британии предполагает, что штамм "омикрон" может легче передаваться по воздуху, чем другие разновидности вируса.

Sky News подчеркивает, что пока эти выводы носят предварительный характер.

О новом штамме недавно объявили в ЮАР. У него сравнительно больше мутаций, чем у других известных штаммов. ВОЗ 26 ноября присвоила ему статус "варианта, вызывающего беспокойство", и назвала его "омикрон". Ученые продолжают выяснять его контагиозность, защищает ли от него прививка и насколько тяжелые симптомы он вызывает.

В провинции ЮАР Гаутенг, где ранее зафиксировали вспышку "омикрона", медики зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19 - с 2% в середине ноября до 24% в начале декабря. "Омикрон" в регионе начал вытеснять остальные штаммы, а коэффициент его распространения оценивают в беспрецедентные для коронавируса 6,3 (индекс репродукции R, который показывает сколько человек может заразить один больной). В большинстве случаев заразившиеся "омикроном" пока болеют легко.