В эпицентре вспышки "омикрона" в ЮАР фиксируют рекордную заболеваемость

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В ЮАР, в провинции Гаутенг (административный центр - Йоханнесбург), которая стала эпицентром вспышки COVID-19, вызванного штаммом "омикрон", фиксируется беспрецедентная заболеваемость этой инфекцией, пишет Guardian со ссылкой на председателя Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзее.

По ее словам, "омикрон" в этой провинции превалирует над остальными штаммами, а коэффициент его распространения (индекс репродукции R, который показывает сколько человек может заразить один больной COVID-19) ученые оценивают в 6,3. Такого в провинции еще не наблюдали. Доля положительных тестов на коронавирус выросла в регионе с 2% в середине ноября до 24% на этой неделе.

Для штамма "дельта" индекс репродукции R немного превышает 5, пишет издание. Ранее сообщалось, что "дельта" по этому показателю превосходит другие штаммы и имеет тенденцию к их вытеснению.

При этом в большинстве наблюдаемых случаев коронавирусная инфекция протекает относительно мягко. Больше всего заразившихся среди молодежи, которая мало прививается.