Запуск ракеты "Союз" со спутниками Galileo вновь перенесен

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В связи с неблагоприятными погодными условиями запуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с двумя спутниками европейской глобальной навигационной системы Galileo, планировавшийся в субботу с космодрома Куру во Французской Гвиане, перенесен на сутки, сообщила компания-оператор запуска Arianespace.

Запуск был отменен за 8 минут до старта. Как сообщил глава Arianespace Стефан Исраэл, он отложен по причине высотного ветра.

Несколько часов назад ракета-носитель "Союз" была допущена к заправке перед стартом, на момент пуска ожидалась благоприятная погода.

Запуск перенесен уже в третий раз. 2 декабря пуск не состоялся из-за плохой погоды, 3 декабря - из-за неготовности французской станции приема телеметрии.

В рамках миссии VS26 ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат" должна вывести на орбиту космические аппараты Galileo-FOC FM23 и Galileo-FOC FM24. Общая масса полезной нагрузки, выводимой ракетой, составляет 1645 кг.

Сеть Galileo с бюджетом более десяти миллиардов евро предназначена, чтобы предоставлять услуги геолокализации высочайшей точности благодаря системе из трех десятков спутников. Их полное развертывание планировалось осуществить к 2020 году с целью составить конкуренцию американкой системе GPS, российской ГЛОНАСС и китайской Beidou.

Космические аппараты Galileo разработаны компанией EADS Astrium по заказу Европейского космического агентства (ESA). В настоящее время на орбите находится 22 действующих космических аппарата Galileo.

Запуск носителя "Союз-СТ-Б" осуществляется в рамках международного проекта госкорпорации "Роскосмос", ESA и Национального центра космических исследований Франции (CNES).