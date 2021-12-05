Ракета "Союз" стартовала с космодрома Куру с двумя европейскими спутниками Galileo

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Российская ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с двумя спутниками европейской глобальной навигационной системы Galileo в воскресенье успешно стартовала на орбиту с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщила компания-оператор запуска Arianespace.

В рамках миссии VS26 запуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическими аппаратами Galileo-FOC FM23 и Galileo-FOC FM24 был осуществлен в 01:19 по парижскому времени (в 03:19 мск) со стартовой площадки Гвианского космического центра в Южной Америке.

Примерно через 3 часа 52 минуты после старта спутники должны быть выведены на орбиту высотой 39 тысяч км с помощью разгонного блока "Фрегат". Общая масса полезной нагрузки, выводимой ракетой, составляет 1645 кг.

Создаваемая европейская глобальная спутниковая навигационная система Galileo с бюджетом более 10 млрд евро предназначена для предоставления услуг высокоточного позиционирования, навигации и определения времени более чем 2,3 млрд пользователей по всему миру. Она обеспечивает точность позиционирования в реальном режиме времени с точностью до метра. Развертывание орбитальной группировки Galileo, начатое в 2016 году, осуществляется параллельно с американской системой глобального позиционирования GPS, российской ГЛОНАСС и китайской Beidou.

Космические аппараты Galileo разработаны компанией EADS Astrium по заказу Европейского космического агентства (ESA). В настоящее время на орбите находится 22 действующих космических аппарата Galileo.

Запуск носителя "Союз-СТ-Б" осуществлен в рамках международного проекта госкорпорации "Роскосмос", ESA и Национального центра космических исследований Франции (CNES). Первый старт российской ракеты "Союз" с космодрома Куру состоялся 21 октября 2011 года. За прошедшее 10 лет оттуда было проведено 25 ее пусков.

На 2022 год с космодрома Куру запланированы четыре пуска российских ракет "Союз".