Новая попытка запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру пройдет в воскресенье

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - "Роскосмос" подтвердил запуск в воскресенье в 03:19 с космодрома Куру российской ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с двумя спутниками европейской глобальной навигационной системы Galileo, который накануне был отложен из-за непогоды.

"Госкомиссия в Гвианском космическом центре допустила к повторной заправке ракету-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическими аппаратами Galileo. Старт запланирован в 03:19 мск 5 декабря", - говорится в сообщении госкорпорации в твиттер.

The State Commission at the Guiana Space Center cleared the Soyuz-ST-B/Fregat launch vehicle and #Galileo FOC spacecraft for fueling.



🚀 The launch is scheduled at 00:19 UTC on December 5 pic.twitter.com/JPfG2FCVZf — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 4, 2021

Ранее о том, что новая попытка запуска ракеты будет предпринята в воскресенье в 03:19 по московскому времени сообщила компания-оператор запуска Arianespace.

Планировавшийся в субботу запуск был отменен перед самым стартом. "Из-за неблагоприятных погодных условий (молний) запуск был прерван за 10 мин до старта. Ракета-носитель "Союз" и космический корабль находятся в стабильном и безопасном состоянии", - сообщил глава французской компании Arianespace Стефан Исраэл.

Запуск перенесен уже в третий раз. 2 декабря пуск не состоялся из-за плохой погоды, 3 декабря - из-за технических проблем на одной из французских станций слежения.

В рамках миссии VS26 ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат" должна вывести на орбиту высотой 39 тысяч км космические аппараты Galileo-FOC FM23 и Galileo-FOC FM24. Общая масса полезной нагрузки, выводимой ракетой, составляет 1645 кг.

Создаваемая европейская глобальная спутниковая навигационная система Galileo с бюджетом более 10 млрд евро предназначена для предоставления услуг высокоточного позиционирования, навигации и определения времени более чем 2,3 млрд пользователей по всему миру. Она обеспечивает точность позиционирования в реальном режиме времени с точностью до метра. Развертывание орбитальной группировки Galileo, начатое в 2016 году, осуществляется параллельно с американкой системой глобального позиционирования GPS, российской ГЛОНАСС и китайской Beidou.

Космические аппараты Galileo разработаны компанией EADS Astrium по заказу Европейского космического агентства (ESA). В настоящее время на орбите находится 22 действующих космических аппарата Galileo.

Запуск носителя "Союз-СТ-Б" осуществляется в рамках международного проекта госкорпорации "Роскосмос", ESA и Национального центра космических исследований Франции (CNES). Первый старт российской ракеты "Союз" с космодрома Куру состоялся 21 октября 2011 года. За прошедшее 10 лет оттуда было проведено 25 ее пусков.

На 2022 год с космодрома Куру запланированы четыре пуска российских ракет "Союз".