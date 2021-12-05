Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Глава "Моссада" отправится в США для переговоров по Ирану

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Директор израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа в воскресенье должен совершить визит в США для переговоров с высокопоставленными представителями американской администрации по проблеме Ирана, сообщает Times of Israel.

По данным израильских СМИ, Барнеа будет убеждать руководство США не заключать промежуточного соглашения с Тегераном, которое не предусматривало бы полного возвращения Ирана к полному соблюдению всех условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Вместо этого директор "Моссада" будет добиваться международной поддержки жестких санкций против Тегерана.

Как следует из публикации, Барнеа также подчеркнет, что Израиль продолжит противодействовать ядерной активности Тегерана, даже если удастся добиться сделки с Ираном.

В миреВ США заявили, что Иран не привез конструктивных предложений на переговоры в ВенуЧитать подробнее

Позднее США также должен будет посетить глава Минобороны Израиля Бенни Ганц, причем в центре внимания его переговоров также, по всей видимости, будет Иран.

В пятницу стало известно, что венские переговоры по восстановлению СВПД возобновятся в середине следующей недели. После заседания Совместной комиссии по СВПД дипломаты Британии, ФРГ и Франции заявляли, что выдвинутые Ираном на венских переговорах предложения идут вразрез с прежними "трудными компромиссами", достигнутыми в ходе предыдущих шести раундов переговоров. Кроме того, представитель Белого дома Джен Псаки подчеркивала, что новое правительство Ирана не продемонстрировало конструктивный подход к возобновившимся в Вене переговорам.

Израиль США Иран Моссад

Новости по теме

Новости

Число жертв извержения вулкана на острове Ява выросло до 13

Число жертв извержения вулкана на острове Ява выросло до 13
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Задержанной в Белоруссии россиянке Сапеге грозит шесть лет тюрьмы

Задержанной в Белоруссии россиянке Сапеге грозит шесть лет тюрьмы

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 декабря

МИД КНР заявил, что США под предлогом демократии вмешиваются в дела других стран

МИД КНР заявил, что США под предлогом демократии вмешиваются в дела других стран

Один человек погиб в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии

Один человек погиб в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии

Байден в разговоре с Путиным поднимет тему Украины и стратегической стабильности

Компания Трампа привлекла $1 млрд инвестиций в социальную сеть

Сильный взрыв произошел в небе близ иранского Натанза

Киев отверг обвинения в нарушении вертолетом воздушного пространства Белоруссии

Киев отверг обвинения в нарушении вертолетом воздушного пространства Белоруссии

Что произошло за день: суббота, 4 декабря

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });