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Ядерная "пятерка" выступила за восстановление СВПД

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Представители ядерной "пятерки" (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция) выступают за скорейшее возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной сделке (СВПД).

В заявлении, принятом по итогам встречи ядерной "пятерки" в Париже, подчеркивается, что стороны также согласились с необходимостью достижения полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации.", - говорится в заявлении, принятом по итогам встречи ядерной "пятерки" в Париже.

Документ опубликован на сайте МИД РФ в субботу.

Представители пяти ядерных государств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), или ядерная "пятёрка", встретились в Париже 2-3 декабря для обсуждения процесса подготовки к предстоящей 10-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО.

Иран СВПД

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