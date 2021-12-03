В Иране заявили, что разочарованы подходом Запада к венским переговорам по СВПД

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран пессимистично настроен в отношении позиции США и их союзников на венских переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), возобновившихся в понедельник.

"Исламская Республика Иран отправилась в Вену с серьезной решимостью и четкой и логичной повесткой дня. Однако мы не испытываем оптимизма в отношении воли и намерений США и трех европейских стран (Франции, Германии и Великобритании - ИФ)", - сказал дипломат в ходе телефонной беседы с японским коллегой Есимасой Хаяси.

Абдоллахиан пояснил: "С одной стороны, официальные лица США просят о переговорах и возвращении к СВПД, с другой стороны, они в то же время вводят новые санкции против иранских физических и юридических лиц".

"Важно, чтобы переговоры дали результат, и западные стороны должны проявлять искренность и добрую волю и за столом переговоров, и на практике", - подчеркнул он.

Ранее глава МИД ИРИ написал в твиттере: "Соглашение в пределах досягаемости, если Запад проявит добрую волю. Мы стремимся к рациональному, трезвому и ориентированному на результат диалогу".

Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне заявил журналистам в Стокгольме, что "недавние шаги Ирана, недавняя риторика не дают нам большого повода для оптимизма".

"В самом ближайшем будущем, на следующий день или около того, мы будем судить, действительно ли Иран намерен сейчас действовать добросовестно", - сказал Блинкен.

По его словам, у Тегерана еще есть время "изменить курс" и вступить в конструктивные переговоры. "Чего Иран не может сделать, так это сохранить статус-кво в области своей ядерной программы, затягивая переговоры. Этого не будет", - добавил он.

Переговоры в Вене по восстановлению СВПД столкнулись с определенными проблемами, вызванными докладом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что Иран вновь нарастил обогащение урана. В докладе, распространенном среди участников переговоров поздно вечером в среду, говорится, что Иран обогащает уран до уровня 20% с использованием передовых центрифуг на своем объекте в Фордо.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение (СВПД), согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями, для чего были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Президент США Джо Байден, придя к власти, заявил о готовности при определенных условиях вернуться в СВПД. С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления соглашения. Переговоры были приостановлены в связи с президентскими выборами в Иране и формированием нового правительства страны.