В США заявили, что Иран не привез конструктивных предложений на переговоры в Вену

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Новое правительство Ирана не продемонстрировало конструктивный подход к возобновившимся в Вене переговорам по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявила в пятницу представитель Белого дома Джен Псаки.

"(Представители - ИФ) новой иранской администрации не привезли в Вену конструктивных предложений", - сказала она на брифинге.

Она отметила, что спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли и его команда возвращаются в Вашингтон для консультаций.

"Первые шесть раундов переговоров принесли успех, позволили найти изобретательные компромиссные решения для многих самых трудных вопросов - сложных для всех сторон. К сожалению, подход Ирана на этой неделе не был направлен на решение оставшихся вопросов", - объяснила она.

Псаки отметила, что этот раунд переговоров Иран начал с "провокаций в ядерной сфере", как о том сообщало в минувшую среду МАГАТЭ. Также Псаки обвинила Тегеран в неспособности достичь взаимопонимания с МАГАТЭ для восстановления сотрудничества и транспарентности.

В то же время она подчеркнула, что дипломатия по-прежнему остается лучшим способом решить иранскую ядерную проблему.

Между тем постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что пока что рано делать вывод, что переговоры по СВПД зашли в тупик.

"Разочарование - преждевременно. При многосторонней дипломатии есть правило: ничто не согласовано, пока не согласовано все. Так что изменения, в принципе, возможны. Но они должны быть отрегулированы таким образом, чтобы содействовать дальнейшему прогрессу", - написал он в твиттере.

Он напомнил, что венские переговоры поставлены на техническую паузу, и возобновятся на следующей неделе. Тем временем участники переговоров, включая США и Иран, могут провести консультации со своими правительствами и определить, что делать дальше.

Ранее на этой неделе Международное агентство по ядерной энергии сообщило, что Иран приступил к обогащению урана на 20% на ядерном объекте в Фордо при помощи каскада усовершенствованных центрифуг.

В пятницу стало известно, что венские переговоры возобновятся в середине следующей недели. После заседания Совместной комиссии по СВПД дипломаты Великобритании, ФРГ и Франции заявляли, что выдвинутые Ираном на венских переговорах предложения идут вразрез с прежними "трудными компромиссами", достигнутыми в ходе предыдущих шести раундов переговоров.

Иранский телеканал Press TV сообщал со ссылкой на источник, что предложения Ирана полностью соответствовали положениям СВПД, однако некоторые европейские участники венских переговоров не захотели искать компромисс.