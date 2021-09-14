В ЛНР заявили о срыве Киевом переговоров по обмену пленными

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Украинская сторона сорвала переговоры гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщила пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Мария Ковшарь.

"Украина сорвала уже второе заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам", - сообщила Ковшарь журналистам во вторник по итогам очередного заседания гуманитарной подгруппы ТКГ.

Она отметила, что переговоры гуманитарной подгруппы по Донбассу остаются заблокированными из-за нежелания Киева выполнять свои обязательства по снятию обвинений с удерживаемых и освобожденных военнопленных, а также подготовки новых этапов обмена пленными между сторонами.

"Кроме того, Украина заигралась с открытием двух новых пунктов пропуска на линии разграничения. Они давно пытаются декларировать их как открытые, хотя на самом деле отказываются не только согласовать все технические параметры их работы, но и предоставить круглосуточные бессрочные гарантии безопасности", - заявила Ковшарь.