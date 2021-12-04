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Киев выразил готовность вести переговоры по Донбассу в любом формате

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева к любым форматам мирных переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Украина остается преданной дипломатическому пути урегулирования конфликта. Мы готовы к любым форматам движения вперед и хотим, чтобы и Российская Федерация подтвердила свою приверженность именно дипломатическому урегулированию", - сказал Кулеба в эфире украинского телеканала.

В среду информированный источник сообщил "Интерфаксу", что ТКГ (трехсторонняя контактная группа по Донбассу) не планирует возвращаться к очным переговорам на минской площадке.

"Сейчас переговоры проводятся онлайн в режиме видеоконференций из-за пандемии. В ближайшие год, а может два или даже больше речи о возвращении к очным переговорам, о возвращении в Минск не идет", - сказал источник.

По его словам, "минский формат" де-факто стал "онлайн форматом".

"Пандемия изменила подход. Переговоры перешли в онлайн. Предпосылок к возвращению в очную форму нет", - сказал он.

Весной с украинской стороны стали звучать предложения о переносе после пандемии COVID-19 переговоров по Донбассу из Минска в связи с ситуацией в Белоруссии.

Так, в апреле глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук выступил с предложением о переносе переговоров по Донбассу из Минска в Польшу по окончанию карантина из-за COVID-19. Он отметил, что продолжать переговоры ТКГ в Белоруссии "нельзя ни в коем случае", потому что "она устами Лукашенко говорит очень некрасивые (...) вещи в отношении Украины". "Она под каблуком России. Она не является демократической страной, в ней душат мирных митингующих, поэтому иметь в такой стране площадку для переговоров, сказал бы, даже неудобно про это говорить", - добавил Кравчук.

Отношения Минска и Киева ухудшились после президентских выборов в Белоруссии в 2020 году, победителем на которых был объявлен Александр Лукашенко. В ЕС и США не признают его легитимным президентом, а на Украине заявили, что будут называть его лишь по имени без указания должности.

Украина Россия Донбасс Дмитрий Кулеба

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