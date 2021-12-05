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Глава Минобороны Украины счел, что РФ может стянуть к границе 175 тыс. военных

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Российские Вооруженные силы продолжают увеличивать свое присутствие на границе с Украиной, утверждает министр обороны Украины Алексей Резников.

В миреУкраина заявила о 94 тыс. военных РФ на границе и возможной эскалации в январеУкраина заявила о 94 тыс. военных РФ на границе и возможной эскалации в январеЧитать подробнее

В интервью Эстонскому телевидению он заявил, что на сегодня Киев оценивает количество военных РФ на границе с Украиной в 94 тыс. человек, но если тенденция сохранится, их будет 175 тыс.

Он отметил, что сообщил об этом украинскому парламенту и что данные разведки министерства обороны совпадают с данными США.

4 декабря газета Washington Post сообщила, что уже к январю следующего года на границе с Украиной может находиться 175 тыс. российских военнослужащих.

Украина

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