Глава Минобороны Украины счел, что РФ может стянуть к границе 175 тыс. военных

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Российские Вооруженные силы продолжают увеличивать свое присутствие на границе с Украиной, утверждает министр обороны Украины Алексей Резников.

В интервью Эстонскому телевидению он заявил, что на сегодня Киев оценивает количество военных РФ на границе с Украиной в 94 тыс. человек, но если тенденция сохранится, их будет 175 тыс.

Он отметил, что сообщил об этом украинскому парламенту и что данные разведки министерства обороны совпадают с данными США.

4 декабря газета Washington Post сообщила, что уже к январю следующего года на границе с Украиной может находиться 175 тыс. российских военнослужащих.