Пушков заявил, что НАТО не станет воевать за Украину

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова о миллионах беженцев в Европе в случае нападения РФ на Украину попыткой запугать Запад.

По его словам, страны НАТО не будут воевать за Украину, так как она не является членом альянса.

"Это означает, что статья 5 Вашингтонского договора к ней неприменима, и у альянса нет обязательств защищать Украину. Поэтому ее минобороны и пытается запугать Запад хотя бы беженцами: других доводов Киеву явно не хватает", — написал Пушков.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил американским СМИ, что в случае "российского вторжения" на территорию Украины в Европу могут хлынуть от трех до пяти миллионов украинских беженцев, что станет "крупной проблемой" для Евросоюза. По его словам, "большая война" на Украине может ввергнуть Европу в кризис, однако западные лидеры еще могут сдержать Россию.