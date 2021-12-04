AP сообщило, что разведка США ждет наступления РФ на Украину в начале 2022 года

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Данные американских разведслужб свидетельствуют о том, что якобы планируемое вторжение России на Украину может быть осуществлено в начале 2022 года, сообщает Associated Press со ссылкой на анонимного сотрудника администрации США.

Собеседник агентства утверждает, что разведка США располагает сведениями о планах России разместить вблизи границы с Украиной до 175 тыс. военнослужащих, причем почти половина из них уже якобы развернута. Также, по его словам, "планы предусматривают перемещение 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и оборудованием".

Источник добавил, что сотрудники разведки также наблюдают в России увеличение числа заявлений доверенных лиц и публикаций в СМИ "с очернением Украины и НАТО в преддверии потенциального вторжения".

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников оценил численность российских войск возле украинских границ в 94,3 тысячи человек. По его словам, наиболее вероятным временем достижения готовности России к эскалации будет конец января. При этом он подчеркнул, что "эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным".

Президент США Джо Байден в пятницу заявил о подготовке комплекса мер, которые максимально затруднят для России реализацию агрессивного сценария действий в отношении Украины. Позднее он сказал, что рассчитывает в течение длительного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным обсудить ситуацию вокруг Украины.

"Мы давно знаем о действия России, я считаю, что нам предстоит долгий разговор", - сказал Байден журналистам.

В то же время, он, отвечая на вопросы журналистов об обозначенных Путиным "красных линиях", сказал, что "не приемлет ничьих красных линий". Ранее президент РФ заявил, что "красными линиями" для России станут размещение на Украине иностранного оружия и угрозы безопасности РФ.