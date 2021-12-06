Украина отправила спутник в США для запуска в космос

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Украина завершила все таможенные формальности и отправила в США свой спутник "Сич-2-30", который планируют запустить в космос в январе 2022 года, сообщила в понедельник пресс-служба Днепровской таможни.

"Завершены таможенные формальности, и отправлен в США украинский спутник "Сич-2-30", без отклонений от графика", - говорится в сообщении таможни в фейсбуке.

Отмечается, что в США пройдет подготовка спутника к запуску.

Ранее глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай заявил, что спутник "Сич-2-30" успешно прошел все запланированные испытания и готов к отправке на пусковую базу на мысе Канаверал (штат Флорида, США), пуск аппарата запланирован на 10 января 2022 года.