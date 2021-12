Семь часов на сон - "Мосбиржа" отныне торгует акциями 17 часов в сутки. Обзор

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - "Московская биржа" в понедельник запускает утренние торги на рынке акций: сделки с наиболее ликвидными российскими и иностранными акциями можно будет совершать с 7:00 мск. Участники рынка ожидают, что утренняя сессия поможет привлечь инвесторов с Дальнего Востока и иностранных инвесторов, торгующих на азиатских биржах. При этом доля торгов акциями в утренние время будет меньше, чем в вечернее - не выше 5-7% против 9% вечером, потому что основные - западные рынки (США и Европа) - в это время еще закрыты.

Утро начинается не с кофе

С понедельника в утренние часы начнут торговаться бумаги из Индекса МосБиржи (IMOEX), куда на сегодняшний момент входит 43 российские акции. Речь идет о бумагах: АФК "Система", "Аэрофлот", "АЛРОСА", Московский кредитный банк, "Северсталь", "Детский мир", "ФСК ЕЭС", X5 Retail, "Газпром", Globaltrans, "Норильский никель", Headhunter, "РусГидро", "Интер РАО", "ЛУКОЙЛ", "Группа ЛСР", "ММК", VK, "Магнит", "Московская биржа", "МТС", "НЛМК", "НОВАТЭК", Ozon, "ФосАгро", "ГК ПИК", "Полюс", Petropavlovsk, Polymetal, "Роснефть", "Ростелеком", Rusal, Сбербанк, "Сургутнефтегаз", "Татнефть", TCS Group, "Транснефть", Банк ВТБ, "Яндекс" и Fix Price.

Также с 7 утра инвесторы смогут совершать сделки с 50 наиболее ликвидными иностранными акциями, среди которых Apple Inc.; Amazon.com Inc.; Netflix Inc.; NVIDIA Corp.; Pfizer Inc.; Virgin Galactic Holdings Inc.; Tesla; Exxon Mobil и другие. Таким образом, торги на рынке акций будут проходить с 7:00 до 23:50 мск и длиться 17 часов, а на сон трейдерам и инвесторам останется не больше семи часов.

Для бумаг, которые начнут торговаться в утреннюю сессию, аукцион открытия будет начинаться с 6:50 мск и продолжаться до 7:00. В утренние часы торгов будет применяться механизм ограничения агрессивности рыночных заявок, который сейчас используется в основной торговой сессии. Ликвидность по инструментам в утренние часы будет поддерживаться маркет-мейкерами.

В следующем году "Мосбиржа" планирует добавить на утренние торги биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ), которые сейчас торгуются и в вечернюю сессию.

Мосбиржа восходящего солнца

"До недавнего времени получалось, что жители Дальнего Востока из-за разницы во времени были фактически отрезаны от российского рынка акций. В лучшем случае они уходили торговать в Америку, в худшем - сливали свои деньги через форекс-конторы", - говорит главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов. Утренняя торговая сессия позволит активным трейдерам отыгрывать закрытие азиатских рынков - в этот момент зачастую проходят сильные движения, добавляет он.

Часы работы "Московской биржи" после запуска будут охватывать часы работы Токийской, Сингапурской и ряда других крупных восточноазиатских бирж, обращает внимание заместитель генерального директора по брокерскому обслуживанию БК "Регион" Максим Ромодин. "С этой точки зрения ранний старт торгов, возможно, будет интересен зарубежным институциональным участникам, торгующим одновременно на основных восточноазиатских площадках, и частным инвесторам, проживающим на территории Сибири и Дальнего Востока", - говорит он. Утренняя сессия, несомненно, позволит в ранние утренние часы отыграть новости, поступающие после закрытия сессии предыдущего торгового дня. Возможна определенная волатильность и корреляция с крупнейшими восточноазиатскими рынками, добавляет Ромодин.

Со стороны участников торгов, конечно, потребовалась доработка некоторых бизнес-процессов, но не критическая. Поскольку опыт организации утренних торгов у этих площадок уже есть, отмечает руководитель департамента брокерского обслуживания, управляющий директор Совкомбанка Валерий Авксентьев. Брокеры уже перестроили свои системы после запуска утренних торгов на срочном и валютном рынке "Московской биржи", а также иностранными акциями на "СПБ бирже", однако все равно потребовались инвестиции в торговые системы и наем нового персонала - как минимум, увеличилось время работы поддержки и десков в большинстве брокеров.

Утро вечера мудренее?

Согласно ожиданиям крупнейших российских брокеров, опрошенных "Интерфаксом", объемы торгов на утренней сессии будут небольшими, на первом этапе 3-7% от общего оборота торгов. При этом, если сравнивать утреннюю и вечернюю сессию, то объем торгов утром будет меньше, чем на вечерней, поскольку тон всем активам задает ход торгов в Америке. "На мой взгляд, рано утром люди скорее собирают детей в школу, чем торгуют", - говорит руководитель отдела исполнения клиентских поручений "Атона" Станислав Погодин.

Со временем доля утренних торгов будут расти, в том числе и за счет прихода на российский рынок международных спекулянтов, отмечает Антонов. "Для фондового рынка слово "спекулянт" отнюдь не негативное, это основная движущая сила рынка, повышающая его ликвидность", - поясняет он.

Руководитель департамента интернет-брокера "БКС Мир инвестиций" Игорь Пимонов считает, что в утреннюю сессию будут отыгрываться ночные новости, но обороты будут немного ниже, чем вечером, потому что западные рынки (США и Европа) в это время еще закрыты. "Дополнительным преимуществом может быть то, что какие-то сделки возможно совершать после утренних новостей, когда не нужно долго ждать открытия рынка", - говорит он.

Клиенты утренней сессии не будут значительно отличаться от инвесторов, которые покупают ценные бумаги в основном режиме торгов. Если же говорить о долгосрочных инвесторах, то для них время совершения сделки не играет большой роли, добавляет Пимонов.

Доля вечерних торгов на "Московской бирже", которые были запущены в июне прошлого года, не превышала 10% от основной сессии, и на протяжении уже долгого периода стабильно держится на уровне около 9%. Среднедневной объем торгов акциями за 2021 год на вечерней сессии увеличился на 38%, что связано с ростом количества инвесторов-физлиц, которые совершают сделки на "Мосбирже".

Вечером на рынок приходит больше новых клиентов, так как это время совпадает с торгами в США. По наблюдениям Банка России, вечерняя сессия на рынке акций и утренняя сессия на срочном и валютном рынках "Московской биржи" (запустились 1 марта) помогли нарастить среднедневной объем торгов на этих рынках на 5-7%. Доля утренней сессии на срочном и валютном рынках с момента запуска в среднем составляет около 8-10%, отмечает "Мосбиржа". "Важно отметить, что 60% от прирастающего объема торгов являются впервые привлечёнными", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ РФ.

По прогнозам главного исполнительного директора "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимира Потапова, по обороту торгов можно ориентироваться в дополнительные 2-3% к дневному обороту в первое время. "Это меньше, чем результаты вечерних торгов, но надо понимать, что и число инвесторов, для кого удобны утренние часы, существенно меньше, и сама продолжительность сессии короче", - отмечает он.

"Утренняя сессия увеличит время подачи поручений, более того, если заявка утренней сессии не будет встречена рынком в моменте, она не будет сниматься системой, а будет переноситься в основной и вечерний период - до конца дня", - отмечает руководитель направления отдела брокерских продуктов компании "Открытие брокер" Валерия Лантвоева. Она также считает, что несмотря на то, что обороты именно утренней сессии ожидаются невысокими, эффект увеличения активности клиентов можно ожидать.

Как показывает практика функционирования дополнительных торговых сессий, структура инвесторов находится под влиянием массы факторов и может быть связана с общей динамикой рынка, новостным фоном, а также раскрытием эмитентами финансовой отчетности, следовательно, утренняя сессия не меняет поведение инвесторов, а лишь предоставляет возможность для оперативного принятия решений в условиях волатильного рынка, отмечают в ЦБ РФ.

В ноябре на торговые часы с 7:00 до 10:00 мск (инвесторам в данном периоде доступно 100 акций и депозитарных расписок) на "СПБ бирже" пришлось 1,5% от общего оборота торгов, который составил $41 млрд.

"Сложно сказать, торговый оборот утренней сессии "Московской биржи" и "СПБ биржи" не совсем корректно сравнивать. "СПБ биржа", начиная торговую сессию в 10:00 мск, технически уже давала дополнительные часы для выставления торговых поручений до старта премаркета и основной сессии иностранных бирж. Поэтому со стартом сессии в 07:00 прирост к торговому обороту составил всего 5-7%. Для российских ценных бумаг это новый опыт добавления трех дополнительных часов для подачи поручений, скорее всего, будет иметь бОльший эффект", - считает Лантвоева.

Круглосуточная торговля

Ранее глава "Московской биржи" Юрий Денисов заявлял, что биржа обсуждает с участниками рынка возможность круглосуточной торговли - 24 на 5.

Банк России считает возможным дальнейшее расширение времени биржевых торгов при соблюдении требований действующего регулирования, формировании развитых маркет-мейкерских программ, заявили "Интерфаксу" в ЦБ РФ, отметив при этом, что торговля в режиме 24/7 несет в себе риски размытия ликвидности, а также диктует еще более высокие требования к качеству управления операционными рисками, следовательно, готовность реализации данного режима торгов в первую очередь зависит от темпов внедрения новых инструментов обеспечения операционной надежности и повышения производительности торгово-клиринговой инфраструктуры.

Руководитель управления развития клиентского сервиса "Финама" Дмитрий Леснов считает дальнейшее расширение торгового периода логичным шагом, однако не уверен, что будет возможно перейти на полностью круглосуточный режим. "Вероятно, все равно потребуется какой-то технологический перерыв, хотя бы на 1-2 часа, для проведения многочисленных операций бэк-офиса и подготовки торговых систем к старту очередной сессии", - говорит он.

Руководитель направления развития цифровых платформ и брокерского обслуживания "МКБ Инвестиции" Виталий Туруло считает, что к полноценному переходу к торговле 24 на 7 рынок еще не готов. Биржам и большинству участников требуется технологическое окно между сессиями, а для торгов в выходные - работающие межбанковские переводы. Тем не менее клиенты уже совершают сделки с 07:00 до 02:00 мск. "Торговля на выходных, вероятно, начнет развиваться как внутренний брокерский сервис, когда клиенты одного брокера смогут торговать друг с другом", - прогнозирует он.

Пимонов согласен: большого спроса на сделки ночью со стороны инвесторов нет, также к беспрерывным торгам еще не готова сама инфраструктура. "У брокеров сейчас и так минимальный технологический перерыв - менее 4 часов. Но в будущем это возможно", - заключает он.