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Минск анонсировал ответные санкции в отношении европейских авиакомпаний

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Белорусские власти в качестве ответа на санкции Запада примут аналогичные меры в отношении авиаперевозчиков ЕС и Великобритании, заявил в МИД Белоруссии в понедельник.

"В ответ на нелегитимные рестрикции в отношении белорусской авиационной отрасли, в основе которых лежит недобросовестная конкуренция, аналогичные шаги будут предприняты нашей страной в отношении авиаперевозчиков из стран Европейского союза и Великобритании", - сказано в заявлении на сайте МИД.

Ранее в понедельник также стало известно, что Минск ввел запрет на ввоз ряда товаров из стран, применяющих антибелорусские санкции, а также расширил списки лиц, чей въезд в республики нежелателен из-за дискриминации белорусских властей.

Совет ЕС своим решением 2 декабря ввел санкции против белорусской авиакомпании "Белавиа".

"Белавиа", как отмечает Совет ЕС, участвовала в транспортировке мигрантов с Ближнего Востока в Белоруссию. "Мигранты, желающие пересечь внешние границы союза, направлялись в Минск на рейсах "Белавиа" из некоторых стран Ближнего Востока, в частности, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции", - заявили в Брюсселе.

Под санкции попали также сирийская авиакомпания Cham Wings и турецкая визовая служба VIP Grub, которая содействовала выдаче виз мигрантам в Белоруссию.

Белоруссия ЕС Великобритания

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