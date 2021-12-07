Минск ответил на санкции Запада продуктовым эмбарго

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии сообщило, что решило с 1 января 2022 года ввести эмбарго на ввоз большого перечня западных продовольственных товаров.

Продэмбарго коснется товаров из стран, которые проводят "дискриминационную политику" и совершают "недружественные действия" в отношении Белоруссии.

Запрещен будет импорт 18 видов товаров. В список попало мясо крупного рогатого скота, свинина, молоко и молочная продукция, кроме специализированной из безлактозного молока, фрукты и орехи, колбасы, кондитерские изделия, овощи.

Только за 10 месяцев 2021 года Белоруссия импортировала из стран, применяющих к республике санкции, "продовольственных товаров и продуктов питания на общую сумму более $530 млн", объяснили в пресс-службе правительства. Под эмбарго попадут товары, формирующие основу этого импорта.

В Совмине назвали интересы граждан Белоруссии важнейшим приоритетом государства и напомнили, что президент Александр Лукашенко требовал, чтобы контр-санкции не нанесли ущерба людям. По этому запрет импорта "не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, а также, к примеру, предназначенных для детского питания, и ряда других позиций критического импорта".

Чиновники пообещали одновременно принять "меры по обеспечению сбалансированности на потребительском рынке, в том числе за счет его насыщения продукцией отечественного производства".

"Импортеры, товаропроизводители и торговые сети будут ориентированы на замещение товаров, не производящихся в Беларуси, поставками из дружественных государств", - говорится в комментарии.

Правительство оставляет за собой право расширить запрет импорта, предупредили чиновники.

Ранее 7 декабря министр экономики Белоруссии Александр Червяков сообщил, что в условиях санкций правительство планирует реализовать 47 импортозамещающих проектов на $9 млрд.

В минувший четверг ЕС обнародовал пятый пакет персональных санкций по Белоруссии, в который вошли 17 физлиц и 11 организаций, в том числе компании "Белоруснефть", "Белшина", "Гродно Азот". Таким образом, общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Кроме того, европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этих списков.

Параллельно санкции в отношении Белоруссии расширили США, Великобритания и Канада. США, в частности, ввели фактический запрет на участие американских инвесторов в покупке новых выпусков белорусских долговых госбумаг и запретили сотрудничество с "Белорусской калийной компанией" (трейдер "Беларуськалия").

Канада ввела санкции по Белоруссии против 24 физических и 7 юридических лиц. Великобритания ввела санкции против "Беларуськалия" и ряда граждан республики.